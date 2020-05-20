Миллион за суперкар: Nissan и Italdesign представили совместный проект

Компания Nissan презентовала новую версию своего суперкара GT-R, созданную совместно с известным итальянским дизайн-ателье Italdesign.

2021 Nissan GT-R50 by Italdesign nissan.com

Премьера новинки должна была состояться еще в марте на автошоу в Женеве, но в связи с отменой мероприятия из-за коронавируса, дебют модели провели онлайн.

2021 Nissan GT-R50 by Italdesign nissan.com

За основу для проекта выбрали топовую версию GT-R Nismo 2018 года. Автомобиль получил видоизмененный внешний облик и обновленный салон. В частности, по сравнению с "донором" автомобиль стал ниже на 54 мм.

2021 Nissan GT-R50 by Italdesign nissan.com

Модель получила новую светодиодную оптику, а также регулируемое антикрыло сзади. Дополняют картину 21-дюймовые легкосплавные диски. На них установлены шины Michelin Pilot Super Sport размерностью 255/35 R21 спереди и 285/30 R21 – сзади.

2021 Nissan GT-R50 by Italdesign nissan.com

GT-R50 оснащен модернизированным 3,8-литровым V6 с двумя турбинами. Он выдает "на гора" 710 л.с., что на 110 л.с. больше, чем у GT-R Nismo. Крутящий момент вырос до 780 Нм (+128 Нм).

2021 Nissan GT-R50 by Italdesign nissan.com

Прибавка мощности потребовала соответствующей модернизации секвентальной 6-ступенчатой коробки передач с двойным сцеплением, а также установки более эффективных тормозных механизмов от Brembo. В свою очередь компания Bilstein подготовила для модели новые адаптивные амортизаторы.

Салон богато украшен панелями из углепластика, кожи и алькантары. nissan.com

Всего будет выпущено 50 экземпляров GT-R50 by Italdesign стоимостью €990 000 ($1,08 млн) каждый, что в 5 раз больше, чем просят за GT-R Nismo. Первые образцы поступят к покупателям в конце нынешнего года.

2021 Nissan GT-R50 by Italdesign nissan.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan расширила семейство электрических фургонов.

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