Милицейский "Бобик" в отличном состоянии продают по цене Ланоса

В Польше выставили на продажу УАЗ-469Б. Объявление интересно тем, что это не обычный "Бобик", а милицейский, при этом машина пребывает в отличном состоянии.

Как выяснил OBOZREVATEL, соответствующее объявление появилось на сайте otomoto.pl. Главное отличие этого УАЗа от сотен других "469-х": это внедорожник с историей, поскольку ранее он принадлежал (вроде как) гражданской милиции Польши – правоохранительному органу c полицейскими функциями в Польской Народной Республике (ПНР) 1944—1990 годов.

Милицейский УАЗ-469 otomoto.pl

УАЗик был выпущен в 1974 году, но недавно он пережил реставрацию, в ходе которой автомобиль не только "освежили" (перекрасили кузов, колеса, установили новый брезент), но и несколько изменили его символику: ранее на его дверях красовалась аббревиатура MO (сокр. от Milicja Obywatelska, что в переводе означает "гражданская милиция"), а сейчас две большие буквы заменили на более понятное слово "Milicja". Синий окрас с белой полосой, а также мигалку, автомобиль при этом сохранил.

Милицейский УАЗ-469 до реставрации otomoto.pl

Милицейский УАЗ-469 otomoto.pl

Милицейский УАЗ-469 otomoto.pl

Милицейский УАЗ-469 otomoto.pl

В описании указано, что пробег автомобиля составляет 10 000 км, что на самом деле маловероятно (у служебных авто, как правило, гораздо большие цифры на одометрах). Под капотом автомобиля – 2,5-литровый бензиновый мотор мощностью 80 л.с.

Милицейский УАЗ-469 otomoto.pl

Милицейский УАЗ-469 otomoto.pl

Милицейский УАЗ-469 otomoto.pl

Купить УАЗ-469Б в милицейском исполнении предлагают за 18 000 злотых, по актуальному курсу это примерно 4200 евро.

Милицейский УАЗ-469 Скриншот объявления

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что на продажу выставили Skoda Rapid 1980-х годов в отличном состоянии. Цена – немаленькая.

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