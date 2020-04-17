Меркель дала "зеленый свет" автосалонам

Канцлер Германии Ангела Меркель позволила автопроизводителям открыть шоу-румы по всей стране уже с 20 апреля.

С 20 апреля в Германии возобновляют работу автомобильные шоу-румы carscoops.com

Возвращение к нормальной работе дилерских центров является важным шагом на пути восстановления экономики в Европе. "Без продаж нет производства", – комментирует это решение президент немецкой ассоциации автопроизводителей VDA Хильдегард Мюллер.

Несмотря на то, что не было установлено конкретной даты, когда будет открыто большинство дилерских центров, многие из них откроют свои двери для покупателей уже с 20 апреля. В частности, компания Opel уже подтвердила, что откроет свои шоу-румы в понедельник.

"Это важный шаг к нормальной жизни, который постепенно вернет импульс продажам", – сказал генеральный директор Opel Михаэль Лошеллер.

Одними из первых подтвердили открытие свои автосалонов в компании Opel carscoops.com

После того, как 16 марта был объявлен общенациональный карантин, продажи новых автомобилей в Германии упали на 38%.

Правительство во главе с Ангелой Меркель разработало план по возобновлению работы отдельных торговых заведений площадью менее 800 м кв., в том числе магазинов по продаже велосипедов и книг. В этот список вошли и более крупные автосалоны, которые могут обеспечить меры социального дистанцирования.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ряд автопроизводителей возобновляют работу своих европейских заводов.