Mercedes выпустил конкурента Xiaomi с ресурсом 5000 км пробега

Компания Mercedes-Benz расширила линейку "электрических предложений". Правда, на этот раз на рынок она вывела на рынок не автомобиль, а электросамокат, который будет соперничать, среди прочего, с самокатами Xiaomi.

Новинка от Mercedes называется EQ eScooter. Проект реализовывался немецкой маркой в сотрудничестве со швейцарской компанией Micro Mobility Systems AG, которая имеет большой опыт работы с электросамокатами, пишет Autoevolution.

По словам создателей, EQ eScooter изготовлен из качественных материалов и современных комплектующих. Он весит 13,5 килограммов, а встроенной батареи LG емкостью 7,8 Ач хватает на преодоления расстояния до 25 километров. За движение электросамоката отвечает мотор мощностью 0,5 кВт, максимальная скорость "машины" – 20 км/ч. Оба колеса скутера подрессорены, и это его ключевое отличие от большинства аналогов на рынке.

Производитель подчеркивает, что EQ eScooter может проехать около 5000 км без необходимости "капремонта".

В первую очередь, новинка ориентирована на владельцев автомобилей. Ее цель – комфортная доставка водителя в так называемый последний километр (тоо расстояние между припаркованным автомобилем и пунктом назначения, до которого сложно добраться на машине в многолюдном городе). Впрочем, EQ eScooter хорошо подходит и для перевозки в общественном транспорте, поэтому его могут использовать не только автомобилисты.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Xiaomi выпустила идеальный транспорт для города за 440 евро.