Mercedes выпустил электрический кроссовер "для бедных"

Компания Mercedes-Benz выпустила новую версию своего единственного электрического кроссовера EQC. Её главное отличие – урезанные характеристики и, соответственно, меньшая цена.

Новая модификация, которая пока доступна лишь в Китае, получила название EQC 350 4Matic. Как и старшая EQC 400, она оснащена двумя электромоторами, однако меньшей отдачей – вместо 408 л.с. и 760 Нм в данном случае покупатели могут рассчитывать "лишь" на 286 л.с. и 415 Нм.

Mercedes-Benz EQC 350 4Matic. Фото autohome.com.cn.

Такое уменьшение ожидаемо сказалось на динамике кросса: если у EQC 400 разгон до "сотни" составляет 5,1 сек, то у EQC 350 4Matic – 6,9 сек. А вот максимальная скорость одинаковая – в обоих случаях она составляет 180 км/ч.

Mercedes-Benz EQC 350 4Matic. Фото autohome.com.cn.

Mercedes-Benz EQC 350 4Matic. Фото autohome.com.cn.

Аналогичная у "китайца" и батарея – емкостью 79,2 кВтч. Соответственно, запас хода составляет те же 354 км по циклу EPA.

Mercedes-Benz EQC 350 4Matic. Фото autohome.com.cn.

Что же касается цены, EQC 350 4Matic дешевле на 11 330 долларов – в Китае за него просят 70,8 тыс. долларов.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic. Фото Mercedes-Benz.

Выпуск удешевленный EQC компания наладила на местном совместном предприятии Beijing-Benz. Обычный же кроссовер, к слову, производят на основном заводе марки в Германии.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Mercedes готовит к дебюту S-Class нового поколения.