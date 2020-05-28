Mercedes решил превратить Гелендваген в монстра. Фото

Фотошпионы уже поймали новый Mercedes G-class 4x4² во время дорожных испытаний. В компании ничего не сообщали о грядущей новинке, но внедорожник уже почти готов к серийному производству.

Фото Mercedes G-class 2021 модельного года опубликовал ресурс CarScoops. Интересно, что в прошлом поколении Гелендваген также существовал в экстремальном исполнении 4x4². Такой автомобиль демонстрировал огромный клиренс в 45 см – почти в два раза больше, чем у стандартного G-class.

Новый Mercedes G-class 4x4² 2021 модельного года поймали на тестах carscoops.com

Такого показателя удалось достичь посредством установки портальных мостов – характерных элементов для хардкорных внедорожников. Эти компоненты отличаются сложным инженерным устройством и дорого стоят, но многократно повышают проходимость.

Новый Mercedes G-class 4x4² 2021 модельного года поймали на тестах carscoops.com

Вероятно, дорожный просвет нового Мерседес Гелендваген 4x4² составит не менее прежних 450 мм. Также по фото видно, что новый внедорожник получит некоторые детали, которых не было у предшественника. Это касается запасного колеса сзади и экспедиционного багажника на крыше.

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Новый Mercedes G-class 4x4² 2021 модельного года поймали на тестах carscoops.com

По предварительной информации, новый G-class 4x4² 2021 модельного года получит 422-сильный двигатель. Но для модели могут подготовить и более экстремальное AMG-исполнение с двигателем объемом 4 л мощностью 585 л.с. или даже больше.

Новый Mercedes G-class 4x4² 2021 модельного года поймали на тестах carscoops.com

Новый Mercedes G-class 4x4² 2021 модельного года поймали на тестах carscoops.com

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С учетом европейской цены более 200 000 евро, старый Mercedes-Benz G 500 4x4² принес автопроизводителю много денег. Поэтому подготовка следующего поколения новой модели кажется логичным решением. По всей видимости, цена Мерседес Гелендваген 2021 модельного года в исполнении 4x4² окажется близкой к предшественнику.

Старый Mercedes G-class 4x4² выглядел очень круто mercedes-benz.com

Старый Mercedes G-class 4x4² выглядел очень круто mercedes-benz.com

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