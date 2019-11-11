Самый мощный кроссовер Mercedes подловили на треке

Спортивный кроссовер Mercedes-AMG GLE 63 замечен на тестах на Нюрбургринге.

Об этом сообщает портал Motor1. Производитель из Штутгарта планирует порадовать любителей спортивных кроссоверов новой мощной версией Mercedes-AMG GLE 63.

Mercedes-AMG GLE 63 2020 motor1.com

Первые прототипы новинки замечены на легендарной трассе Нюрбургринг. Автомобиль оснащен новым 4-литровым мотор V8 с двумя турбинами, который сменит прежний 5,5-литровый двигатель.

В версии GLE 63 S новый V8 будет развивать ориентировочно 612 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Базовая версия без приставки S сможет похвастать табуном из 571 "лошадок", а крутящий момент ожидается на уровне 750 Нм. Родственные купеобразные кроссоверы GLE 63 Coupe и GLE 63 S Coupe получат аналогичные моторы.

Mercedes-AMG GLE 63 2020 motor1.com

На разгон до первой сотни нынешний GLE 63 S тратит 4,1 секунду, а новинка будет явно быстрее 4 секунд. Для сравнения, 600-сильный BMW X5 M тратит на спринт 0-100 км/ч 3,8 с, а максимальная скорость достигает 290 км/ч с опционным пакетом M Driver’s Package. У 625-сильной версии X5 M Competition показатель динамики на 0,1 с лучше.

Mercedes-AMG GLE 63 2020 motor1.com

Узнать новый "заряженный" кроссовер Mercedes-AMG можно будет по собственному аэродинамическому обвесу, фирменной облицовке радиатора с вертикальными планками, новым бамперам с развитыми воздухозаборниками и более широким колесным аркам.

Mercedes-AMG GLE 63 2020 motor1.com

Как писал OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz готовит электромобиль, способный соперничать с Tesla.

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