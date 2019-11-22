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22 ноября • обновлено в 13:52
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Авто для арабского шейха: Mercedes представил свой самый крутой кроссовер

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Mercedes-Maybach GLS 600 2020 стал первым кроссовером люксового немецкого суббренда. Новинку отличает особая отделка кузова, опциональный цвухцветный окрас и роскошный интерьер.

Как стало известно OBOZREVATEL, люксовый кроссовер представляет собой улучшенную версию Mercedes GLS 2020. Размеры остались без изменений, однако появилась масса уникальных деталей.

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC

media.daimler.com

Снаружи новый кроссовер щедро отделан хромом. Внимание привлекает новая крупная решетка и огромные 22-дюймовые колесные диски эксклюзивного дизайна. При этом заказать можно и 23-дюймовые. Завершают образ шильдики Maybach.

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Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC

media.daimler.com

Кроссовер Mercedes-Benz GLS, который послужил основой для новинки, имеет трехрядную компоновку салона. Однако Maybach получил только два ряда. Задний может быть рассчитан на трех или двух пассажиров. Во втором случае автомобиль оснащен двумя задними сиденьями повышенной комфортности.

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC

media.daimler.com

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC

media.daimler.com

При желании пассажиров кроссовер Maybach позволяет устроиться почти лежа. И все это в окружении дорогой кожи и декоративных панелей из ценных пород дерева.

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC

media.daimler.com

Модель получила топовый мотор – дважды турбированный 4-литровый двигатель мощностью 550 л.с. (729 Нм). В составе силовой установки есть и бортовая электронная система, которая добавляет 21 л.с. и 249 Нм крутящего момента.

Для владельцев Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC создали комплект эксклюзивных дорожных сумок из кожи Nappa

Для владельцев Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC создали комплект эксклюзивных дорожных сумок из кожи Nappa

media.daimler.com

В итоге разгон до 100 км/ч занимает 5 с. Приоритетными рынками для Mercedes-Maybach GLS 600 станут ОАЭ, Китай и США. Среди соперников – Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

Mercedes-Maybach GLS 600 будет соперничать с Rolls-Royce Cullinan

Mercedes-Maybach GLS 600 будет соперничать с Rolls-Royce Cullinan

rolls-roycemotorcars.com

Bentley Bentayga – популярный люксовый кроссовер

Bentley Bentayga – популярный люксовый кроссовер

bentleymotors.com

Новинка предлагается в эксклюзивном цвете "красный гиацинт", созданном с прицелом на китайский рынок, где красный цвет символизирует удачу и радость

Новинка предлагается в эксклюзивном цвете "красный гиацинт", созданном с прицелом на китайский рынок, где красный цвет символизирует удачу и радость

media.daimler.com

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Mercedes-Benz кроссовер новости авто
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