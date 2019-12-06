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6 декабря • обновлено в 16:53
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Mercedes представил новый кроссовер с расходом 1.3 л/100 км

1.5т
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Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic с гибридным силовым агрегатом расходует в среднем всего лишь 1,3 л на 100 км пробега.

Как стало известно OBOZREVATEL, купеобразная модификация кроссовера Mercedes-Benz GLE получила гибридную дизель-электрическую силовую установку. Она состоит из рядного 2-литрового турбодизеля, электромотора и 9-ступенчатого "автомата". Дизельная "четверка" развивает 194 л.с. и 400 Нм, а электродвигатель обладает потенциалом в 136 л.с. и 440 Нм. Суммарно этот тандем выдает "на гора" 320 л.с. и 700 Нм.

Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic

Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic

mbenz.it

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Кроме того, Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic получил 31,2-киловаттную батарею, которая позволяет кроссоверу преодолеть исключительно на электротяге до 100 км (по циклу WLTP). За счет этого средний расход топлива получается на уровне 1,1-1,3 л дизтоплива на 100 км пробега.

Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic

Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic

mbenz.it

Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic

Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic

mbenz.it

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На спринт от 0 до 100 км/ч купеобразный гибридный кроссовер потратит 6,9 секунды, а максимальная скорость достигает 210 км/ч при использовании всего потенциала силового агрегата или 160 км/ч – "на электричестве".

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Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic

Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic

mbenz.it

Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic

Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic

mbenz.it

Производство модели будет организовано на заводе Daimler в Алабаме, а у дилеров новый гибридный кроссовер появится в 2020 году.

Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic

Mercedes-Benz GLE 350 de Coupe 4Matic

mbenz.it

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz представила роскошный кроссовер.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
гибрид кроссовер внедорожник Mercedes-Benz новости авто
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