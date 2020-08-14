Mercedes, Porsche и Bugatti: как выглядит ДТП на $4 000 000

Стас Сидилев Новости 09:30, 14.08.2020

На горной дороге в Швейцарии столкнулись четыре транспортных средства. Ущерб в ДТП оценивают приблизительно в $4 000 000. Пострадали Mercedes, Porsche и Bugatti.

Bugatti Chiron пострадала в ДТП.
Фото: drom.ru

В горах образовалась "тянучка" за домом на колесах. За ним ехал универсал Mercedes, далее – кабриолет Porsche 911 и Bugatti Chiron. Наверняка такое скопление дорогих машин для Швейцарии не редкость.

Бугатти и Порше начали обгонять Мерседес и автодом почти одновременно. Произошло столкновение. Chiron угодил в корму Porsche, а тот отправился в заграждение. Автомобили также успели зацепить Mercedes C-class и дом на колесах.

Porsche 911 получил сильные повреждения.
Фото: drom.ru
В ДТП попали 4 автомобиля.
Фото: drom.ru

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о необычном ДТП, в котором столкнулись одинаковые Lamborghini.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Коронавирусом в Украине заразились рекордные 1 732 человека: статистика Минздрава на 14 августа

На Донбассе подорвались воины ВСУ: есть погибший и раненый

Грибаускайте назвала Лукашенко "диктатором с окровавленными руками"

В Конотопе облили зеленкой “единороса” из Крыма. Видео

Події у Білорусі невілюють Мінськ, як майданчик до "мирних" перемовин