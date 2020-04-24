Mercedes помог китайцам создать крутой внедорожник

Китайская компания BAIC показала Beijing X7 – новый кроссовер, в разработке которого принимали участие специалисты Mercedes-Benz. Модель станет флагманом линейки BAIC.

Полноразмерный SUV построен на новой платформе с колесной базой 2,8 м, а длина кузова составляет 4700 мм. Тем обиднее, что традиционно для китайских автомобилей новый кроссовер BAIC получил небольшой турбированный двигатель объемом 1,5 л мощностью всего 170 л.с.

BAIC показал внедорожник, который разработали совместно с Mercedes baicintl.com

В дальнейшем в линейке появится и гибридный вариант. Возможно, новая платформа, разработанная совместно с Мерседес, предполагает полную электрификацию, однако точной информации об этом пока нет.

BAIC показал внедорожник, который разработали совместно с Mercedes baicintl.com

Немецкое влияние заметно и в дизайне интерьера, где появился огромный горизонтальный монитор, который объединяет в себе экран мультимедийной системы и цифровой щиток приборов. Еще один большой дисплей отвечает за настройку работы климат-контроля и другие второстепенные функции. И вообще на передней панели едва наберется десяток физических кнопок и переключателей. Решение не очень практичное, но выглядит эффектно.

BAIC показал внедорожник, который разработали совместно с Mercedes baicintl.com

Дополняет премиальную атмосферу комбинация разных отделочных материалов. В целом салон воспринимается как очень приятное место. Стоит похвалить и внешность BAIC Beijing X7 – китайский кроссовер ни на кого не похож, и это уже большое достижение. Дизайн выглядит аккуратным, продуманным и не перегруженным лишними деталями.

BAIC показал внедорожник, который разработали совместно с Mercedes baicintl.com

Наверняка модель будут позиционировать как премиальное авто. Скорее всего, за пределы домашнего рынка новинка не выйдет. Цены пока не объявлены.

BAIC показал внедорожник, который разработали совместно с Mercedes baicintl.com

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