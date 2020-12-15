Mercedes показал электрический S-Class с запасом хода 700 км

Компания Mercedes-Benz показала предсерийный образец электрического аналога S-Class – модели EQS. Производитель заявил, что на конвейер новинка отправится совсем скоро – в первой половине 2021 года.

Соответствующую фото и информацию Mercedes-Benz разместил на своем официальном сайте. Как видно на снимках, машина покрыта камуфляжем, однако маскировка мало что скрывает – электрокар можно рассмотреть, что называется, в деталях. Так, в отличие от обычного S-Class модель EQS окажется не седаном а фастбэком, а общий дизайн будет более динамичным и футуристичным. Автомобиль получит обтекаемую, почти купеобразную линию крыши, электрические выдвижные дверные ручки, как у Tesla Model S, а также сразу два порта зарядки – один расположится на переднем левом крыле, другой – на заднем левом.

Салон EQS немцы пока не рассекретили, однако известно, что внутри электрокар предложит такой же уровень отделки и оснащения, как и обычный S-Class. Зато известно, что в основе электрического фастбэка лежит совершенно новая модульная платформа, созданная специально для электромобилей, а в самой конструкции автомобиля широко применены сталь, алюминий и карбон.

Самый важный параметр технических характеристик Mercedes EQS уже объявлен – на одном заряде электрокар будет проезжать 700 км по циклу WLTP. Зарядить батарею до 80% можно будет за 20 мин. Силовых установок у электрокара будет несколько – ранее Mercedes запатентовал обозначения для наименования версий будущей модели – от EQS 350 до EQS 600. В топе машина получит два электромотора и полный привод.

Mercedes EQS будет производиться на заводе Mercedes в Зиндельфингене в Германии. После того, как его отправят на конвейер, немецкая марка займется подготовкой других новых электрокаров. Так, до конца 2022 года в ее линейке дополнительно появятся модели EQA, EQB, EQE, EQE SUV и EQS SUV. Сейчас Mercedes-Benz выпускает из электрокаров только кроссовер EQC.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: