Mercedes-Maybach нового поколения презентовали в Штутгарте

Mercedes-Maybach S-Class нового поколения презентовали в немецком Штутгарте.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка имеет на 180 мм большую колесную база (3396 мм), чем удлиненная версия обычного S-Class. Это позволило сделать пространство для задних пассажиров еще более просторным.

2021 Mercedes-Maybach S-Class media.daimler.com

Новинка богато украшена хромированными деталями, призванными подчеркнуть высокий статус владельца. От родственного S-Class автомобиль отличается собственным оформлением облицовки радиатора, более широкими задними дверями, дополнительными окнами в районе задней стойки, а также фирменной символикой. Двухцветная окраска кузова для Mercedes-Maybach S-Class будет доступна в качестве опции.

2021 Mercedes-Maybach S-Class media.daimler.com

По заказу задние двери можно оснастить электроприводами. Они могут управляться как пассажиром, так и водителем, при чем, система контроля за слепыми зонами не позволит открыть дверь при наличии помехи.

2021 Mercedes-Maybach S-Class media.daimler.com

Также в список опций вошел полностью светодиодная адаптивная система освещения Digital Light с функцией проекции различных символов на дорогу впереди. Digital Light имеет небольшой модуль с тремя супермощными светодиодами, свет от которых отражается и направляется 1,3 миллионами микро зеркал.

2021 Mercedes-Maybach S-Class media.daimler.com

Новые индивидуальные задние кресла Executive снабжены многочисленными регулировками, функциями подогрева, вентиляции и массажа. В частности, теперь появился обогрев плечевой/шейной зоне. Еще одна интересная функция перекочевала с купе и кабриолетов Mercedes-Benz – автоматический доводчик ремня безопасности, который имплантирован в спинку каждого из задних кресел.

Для повышения акустического комфорта автомобиль снабжен системой шумоподавления. А для меломанов предусмотрена аудиосистема Burmester класса high-end с объемным 4D звуком.

2021 Mercedes-Maybach S-Class media.daimler.com

В задней части салона также появился новый адаптивный свет, который можно настраивать в зависимости от потребностей пассажиров.

Второе поколение информационно-развлекательной системы MBUX (Mercedes-Benz User Experience) обрабатывает большой поток данных. Благодаря пяти крупным OLED дисплеям система позволяет управлять вспомогательными функциями, обмениваться информацией или использовать ее развлекательные возможности.

2021 Mercedes-Maybach S-Class media.daimler.com

Для новинки будут предложены топовые моторы от родственного S-Class со стартер-генератором, который обеспечивает прибавку мощности до 15 кВт (20 л.с.). Все версии Mercedes-Maybach S-Class будут комплектоваться автоматической коробкой передач 9G-Tronic и полноприводной трансмиссией.

Опционное полноуправляемое шасси помогает маневрировать в стесненных условиях. Также в качестве опции доступна активная пневматическая подвеска E-Active Body Control, которая позволяет регулировать усилия пружины и демпфера на каждом колесе индивидуально. Вместе с системой Road Surface Scan и системой предотвращения кренов Curve, она обеспечивает высокий уровень комфорта.

2021 Mercedes-Maybach S-Class media.daimler.com

В Германии, а затем и в других странах со второй половины будущего года для Mercedes-Maybach S-Class будет доступна система Drive Pilot. Она будет выполнять функцию "автопилота" при движении в плотном трафике со скоростью до 60 км/ч.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz представила в Украине обновленный E-Class.