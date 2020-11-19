Mercedes-Maybach нового поколения презентовали в Штутгарте

Mercedes-Maybach S-Class нового поколения презентовали в немецком Штутгарте.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка имеет на 180 мм большую колесную база (3396 мм), чем удлиненная версия обычного S-Class. Это позволило сделать пространство для задних пассажиров еще более просторным.

Новинка богато украшена хромированными деталями, призванными подчеркнуть высокий статус владельца. От родственного S-Class автомобиль отличается собственным оформлением облицовки радиатора, более широкими задними дверями, дополнительными окнами в районе задней стойки, а также фирменной символикой. Двухцветная окраска кузова для Mercedes-Maybach S-Class будет доступна в качестве опции.

По заказу задние двери можно оснастить электроприводами. Они могут управляться как пассажиром, так и водителем, при чем, система контроля за слепыми зонами не позволит открыть дверь при наличии помехи.

Также в список опций вошел полностью светодиодная адаптивная система освещения Digital Light с функцией проекции различных символов на дорогу впереди. Digital Light имеет небольшой модуль с тремя супермощными светодиодами, свет от которых отражается и направляется 1,3 миллионами микро зеркал.

Новые индивидуальные задние кресла Executive снабжены многочисленными регулировками, функциями подогрева, вентиляции и массажа. В частности, теперь появился обогрев плечевой/шейной зоне. Еще одна интересная функция перекочевала с купе и кабриолетов Mercedes-Benz – автоматический доводчик ремня безопасности, который имплантирован в спинку каждого из задних кресел.

Для повышения акустического комфорта автомобиль снабжен системой шумоподавления. А для меломанов предусмотрена аудиосистема Burmester класса high-end с объемным 4D звуком.

В задней части салона также появился новый адаптивный свет, который можно настраивать в зависимости от потребностей пассажиров.

Второе поколение информационно-развлекательной системы MBUX (Mercedes-Benz User Experience) обрабатывает большой поток данных. Благодаря пяти крупным OLED дисплеям система позволяет управлять вспомогательными функциями, обмениваться информацией или использовать ее развлекательные возможности.

Для новинки будут предложены топовые моторы от родственного S-Class со стартер-генератором, который обеспечивает прибавку мощности до 15 кВт (20 л.с.). Все версии Mercedes-Maybach S-Class будут комплектоваться автоматической коробкой передач 9G-Tronic и полноприводной трансмиссией.

Опционное полноуправляемое шасси помогает маневрировать в стесненных условиях. Также в качестве опции доступна активная пневматическая подвеска E-Active Body Control, которая позволяет регулировать усилия пружины и демпфера на каждом колесе индивидуально. Вместе с системой Road Surface Scan и системой предотвращения кренов Curve, она обеспечивает высокий уровень комфорта.

В Германии, а затем и в других странах со второй половины будущего года для Mercedes-Maybach S-Class будет доступна система Drive Pilot. Она будет выполнять функцию "автопилота" при движении в плотном трафике со скоростью до 60 км/ч.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz представила в Украине обновленный E-Class.