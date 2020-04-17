Mercedes GLB: в Украине дебютировал мини-Гелендваген

Подразделение Mercedes-Benz Ukraine представило совершенно новую модель класса SUV. Речь идёт о внедорожнике Mercedes GLB – в народе его уже успели прозвать мини-Гелендвагеном.

Mercedes-Benz GLB интересен тем, что у него нет конкурентов. При длине в 4,6 метров новинка является единственным компактным кроссом, которая предлагает одновременно полный привод и 7-местный салон (при этом монопривод и 5-местная конфигурация также имеются). Ну а с культовым G-Class его роднит "квадратная" форма, хотя в целом он выглядит оригинально, не похожим на другие SUV марки.

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

В модельной линейке производителя Mercedes-Benz GLB занимает место между компактным GLA и среднеразмерным GLC. И если первые два является строго городскими "паркетниками", то GLB претендует на звание маленького внедорожника. Однако, это только с виду он маленький – салон все же просторный. Кроме обилия места для пассажиров, у него также объемный багажник – на 560 л (если сложить спинки сидений получится 1755 л).

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

Вместе с тем звание внедорожника Mercedes-Benz GLB обеспечивает не только наличие привода 4х4. Кроссоверу положен пакет Off-Road, которая повышает его проходимость (в неё входит контроль скорости на спуске, мониторинг кренов и уклонов и специальный режим освещения дороги).

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

В Украину Mercedes-Benz GLB приехал в пяти различных конфигурациях. Это два варианта на моноприводе (бензин, дизель) и три версии с полным приводом (одна на бензине и две на дизели (моторы разного литража и мощности). При этом все двигатели являются четырехцилиндровыми. В целом же, спецификации выглядят следующим образом:

GLB 200 (бензин 1,33 л 163 л.с., 4х2, 7 ст.);

GLB 250 4MATIC (бензин 2,0 л 224 л.с., 4х4, 8 ст.);

GLB 200 d (дизель 1,95 л 150 л.с., 4х2, 8 ст.);

GLB 200 d 4MATIC (дизель 1,95 л 150 л.с., 4х4, 8 ст.);

GLB 220 d 4MATIC (дизель 1,95 л 190 л.с., 4х4, 8 ст.).

В самой мощной бензиновой версии автомобиль ускоряется до 100 км/ч за 6,9 сек, а в дизельном исполнении – за 7,6 сек.

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

Mercedes-Benz GLB Mercedes-Benz Ukraine

Цена Mercedes-Benz GLB в Украине стартует с отметки 990 тыс. грн (чуть больше 36 тыс. долларов по актуальному курсу). Узнать больше о Mercedes-Benz GLB можно в этом видео:

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