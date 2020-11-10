Mercedes C-Class с пробегом 1 млн км продают по цене "уставшего" Lanos

В Германии выставили на продажу Mercedes-миллионник. Универсал С-Сlass 2005 года выпуска имеет пробег 936 тыс. км, просят за машину сравнительно немного – 2 500 евро. Для сравнения в Украине за такие деньги продают Daewoo Lanos в основном в "уставшем" состоянии.

Соответствующее объявление появилось на сайте mobile.de. Судя по фото, автомобиль выглядит очень ухоженным как для такого пробега: в глаза разве что бросается треснутая кожа на водительском сиденье, а также затертый руль и рычаг КП. Кузов также в целом в хорошем состоянии, хотя на водительской двери имеется вмятина.

Mercedes C-Class с пробегом 1 млн км, который продают за 2 500 евро mobile.de

Версия данного авто – C-Class C 200 CDI T-Modell, а это значит, что под его капотом установлен 2,2-литровый дизель, выдающий 122 л.с. и 270 Нм. За весь период эксплуатации мотор не разу не подвергался капремонту, тоже самое можно сказать и о коробке передач – 6-ступенчатой МКПП. Мало того, за все время машине даже не меняли сцепление.

Mercedes C-Class с пробегом 1 млн км, который продают за 2 500 евро mobile.de

Mercedes C-Class с пробегом 1 млн км, который продают за 2 500 евро mobile.de

Mercedes C-Class с пробегом 1 млн км, который продают за 2 500 евро mobile.de

Причина такого состояния кроется не только в самом "Мерседесе", но и в том, как за ним ухаживали – сын нынешнего владельца (второго по счету) работает на СТО, благодаря чему была возможность обслуживать универсал регулярно и правильно. Для понимания, свой родной сажевый фильтр C-Class сменил только на 862 652 км.

Mercedes C-Class с пробегом 1 млн км, который продают за 2 500 евро mobile.de

Mercedes C-Class с пробегом 1 млн км, который продают за 2 500 евро mobile.de

Mercedes C-Class с пробегом 1 млн км, который продают за 2 500 евро mobile.de

К слову, этому C 200 повезло с новым хозяином уже 16 000 км пробега – машина ушла в другие руки, когда ей было чуть меньше 2 лет. После этого ежегодно на ней проезжали примерно по 160 000 км, однако с 2012 года темп эксплуатации снизился до 14 тыс. км в связи с покупкой нового авто.

Mercedes C-Class с пробегом 1 млн км, который продают за 2 500 евро mobile.de

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине построили "Ланос", который ускоряется до 300 км/ч. Под его капотом прячется 500 лошадиных сил.