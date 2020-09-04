Mercedes C-class 2022 года впервые показали без камуфляжа

Новый Mercedes C-class 2022 модельного года уже показали в сети благодаря фотошпионам, которые поймали автомобиль без камуфляжа прямо на заводе.

Фото опубликовали в Instagram. На нем виден седан Mercedes белого цвета, мировая премьера которого еще не состоялась. Тем не менее, дизайн модели перестал быть секретом.

По аналогии с новым Mercedes S-class W223 компактный седан получил увеличенную решетку радиатора и узкие передние фары, которые вытянулись по горизонтали. В бампере заметен широкий воздухозаборник.

Mercedes C-class 2022 впервые показался без камуфляжа. Фото: Instagram cochespias

Как всегда, для модели будут предложены разные стилистические пакеты. На данный момент трудно сказать, какой перед нами вариант оснащения: стандартный или AMG. Скорее всего, белый цвет кузова намекает на базовое исполнение машины.

Премьера Mercedes C-class 2022 ожидается к концу этого года или в начале следующего.

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