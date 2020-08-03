Пикап Mercedes-Benz X-Class стал очередным объектом тюнинга польского ателье Carlex Design.

Мы уже неоднократно рассказывали о необычных работах польских мастеров тюнинга из компании Сarlex Design. Но они продолжают радовать и удивлять своими новыми нетривиальными автомобилями.

Mercedes-Benz X-Class выполнили в яхтенном стиле. Фото: pickupdesign.com

Вдохновение специалисты подразделения Pickup Design черпали в дизайне океанских яхт, и после успеха "яхтенной версии" G-Class решили взяться за пикап X-Class.

Mercedes-Benz X-Class выполнили в яхтенном стиле. Фото: pickupdesign.com

Первое, на что обращаешь внимание, это особая двухцветная окраска, напоминающая о лимузинах марки Maybach. До поясной линии автомобиль – белый, а верхняя часть пикапа получила приятную окраску цвета капучино. Светло-коричневые акценты украсили передний спойлер и боковые панели авто.

Mercedes-Benz X-Class выполнили в яхтенном стиле. Фото: pickupdesign.com

Грузовую платформу и салон пикапа богато украсили декоративными панелями из дерева. Кроме того, для отделки используется коричневая кожа, удачно скомбинированная с графитовыми вставками из алькантары.

Mercedes-Benz X-Class выполнили в яхтенном стиле. Фото: pickupdesign.com

Mercedes-Benz X-Class выполнили в яхтенном стиле. Фото: pickupdesign.com

Mercedes-Benz X-Class выполнили в яхтенном стиле. Фото: pickupdesign.com

Mercedes-Benz X-Class выполнили в яхтенном стиле. Фото: pickupdesign.com

Mercedes-Benz X-Class выполнили в яхтенном стиле. Фото: pickupdesign.com

Mercedes-Benz X-Class выполнили в яхтенном стиле. Фото: pickupdesign.com

Mercedes-Benz X-Class выполнили в яхтенном стиле. Фото: pickupdesign.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, пикап X-Class модернизировали для байкеров.