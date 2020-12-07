Mercedes выпустил 400 000 'Кубиков' и анонсировал электрический G-Class

Компания Mercedes-Benz выпустила 400-тысячный экземпляр легендарного G-Класса (в народе машина известна под прозвищем "Кубик"). Юбилейный автомобиль отправился к покупателю из Германии.

Об этом сообщила пресс-служба Mercedes-Benz на своем официальном сайте. Как отметил автопроизводитель, "Гелендваген" по-прежнему остается одной из самых популярных моделей в линейке. Более того, потребительский спрос на культовый внедорожник превышает производственные возможности.

Также в Mecedes-Benz заявили, что через несколько лет на рынок выйдет полностью электрический вариант G-Class.

Отметим, что производство первого G-класса началось в 1979 году, а последнее поколение этой модели выпускается с лета 2018 года. В Украине внедорожник предлагается в двух версиях – G500 и AMG G63. В обоих случаях автомобиль оснащается 4,0-литровым V8, однако в базовом исполнении его мощность составляет 422 л.с., а в топовом – 585 "лошадей". Цена автомобиля – от 4,1 млн грн.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что: