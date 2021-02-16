Mercedes-Benz рассказал о дате презентации нового С-класса

Mercedes-Benz покажет новый С-класс на своем сайте 23 февраля 2021 года. Это поколение моделей станет первой серией автопроизводителя, которая будет полностью электрифицирована.

Девиз новинки: "Обновите свою зону комфорта". Премьеру можно будет посмотреть по этой ссылке. Трансляцию будут вести на девяти языках. Об этом сообщается на сайте компании.

"С новым C-классом Mercedes-Benz отправляется в более эффективный и еще более цифровой мир, создавая всестороннюю зону комфорта, сочетающую спортивность и комфорт с эффективностью, эмоциями и интеллектом", – сообщили в компании.

Там отметили, что новый С-класс будет оснащен вторым поколением MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Это делает салон еще более цифровым и интеллектуальным.

Тизер нового Mercedes-Benz С-класса Mercedes-Benz

Как сообщал ранее OBOZREVATEL Mercedes-Benz EQS готовится к премьере. Недавно он был замечен на тестах. Автомобиль получил обтекаемый кузов лифтбек, и его силуэт не похож ни на одну другую модель компании.

Среди особенностей электромобиля большая колесная база и короткие свесы. EQS получит полностью светодиодную оптику с оригинальным рисунком дневных ходовых огней, выдвижные ручки, как у нового S-Class, а также мультимедийную систему MBUX Hyperscreen, которая будет доступна в качестве опции.