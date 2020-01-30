Mercedes-Benz показал соперника Tesla Model S

Дебют электромобиля Mercedes-Benz EQS 2021 ожидается уже во второй половине текущего года.

Как стало известно OBOZREVATEL, немецкий производитель активно работает над расширением линейки электрических автомобилей семейства EQ.

Mercedes-Benz EQS vs Mercedes-Benz Vision EQS mercedes-benz.com

Несмотря на проблемы с запуском серийного электрического кроссовера EQC, в Штутгарте продолжают интенсивные работы над новыми электромобилями. Следующим шагом станет дебют серийного флагманского седана Mercedes-Benz EQS.

Первый электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC уже продается и даже появился в Украине mercedes-benz.com

Mercedes-Benz EQS vs Mercedes-Benz Vision EQS mercedes-benz.com

Компания показала иллюстрации тестовой модели, скрытой под камуфляжем, в тандеме с показанным ранее концепт-каром Vision EQS. На фото хорошо видно, насколько похожи два электрокара, в том числе обтекаемой формой и покатым лобовым стеклом.

Mercedes-Benz EQS vs Mercedes-Benz Vision EQS: на фото видно, что у концепта и предсерийной модели есть много общего mercedes-benz.com

Участие двух автомобилей в испытаниях говорит об активных работах по подготовки серийного производства модели EQS mercedes-benz.com

Кроме того, серийная модель будет крупнее концепта – выше и длиннее. За счет этого увеличится не только высота салона для задних пассажиров, но и объем багажного отделения. Длина электрокара – 5295 мм, ширина – 2077 мм и высота – 1436 мм. Колесная база новинки – 3260 мм. Для сравнения текущая генерация обычного S-Class (W222) имеет более скромные габаритные размеры: 5125x1899x1496 мм, а расстояние между осями составляет 3035 мм.

Серийный электромобиль будет крупнее не только концепта, но и обычного S-Class mercedes-benz.com

Предполагается, что салон будет во многом унифицирован с родственным седаном Mercedes-Benz S-Class. В частности, ожидается, что автомобиль получит новую цифровую приборную панель, а также крупный сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.

Mercedes-Benz EQS vs Mercedes-Benz Vision EQS mercedes-benz.com

EQS получит литий-ионную батарею мощностью порядка 100 кВтч, которая будет снабжать энергией два электродвигателя суммарной мощностью 350 кВт / 476 л.с. С таким арсеналом полноприводный электромобиль сможет разгоняться до 200 км/ч, а на разгон до первой "сотни" ему потребуется 4,5 секунды. Запас хода на полностью заряженной батарее обещают до 700 км по циклу WLTP.

Как ранее писал OBOZREVATEL, электрический кроссовер Mercdedes-Benz EQC уже появился в Украине.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!