Mercedes-Benz нарядила свои модели в 'уродливые' свитера

К рождественским праздникам компания Mercedes-Benz нарядила топовые моделей в "уродливые" свитера.

Об этом она сообщила на своей страничке в соцсети и сопроводила иллюстрации хэштегом #UglySweaterCars (англ. "автомобили в уродливом свитере").

Рождественскими арт-объектам выступили спортивное купе Mercedes-AMG GT и внедорожник G-Class. Мода на свитеры с яркими и пестрыми принтами появилась в Великобритании и США в 80-е годы прошлого века. Чаще всего на свитерах были изображены рисунки в виде снежинок, снеговики, Санта Клаус и его олени, новогодние елки и другие элементы праздника.

Сегодня такие свитеры стали одним из символов рождественских праздников во многих странах, а в США даже решили отмечать национальный "День уродливого рождественского свитера" каждую третью пятницу декабря – в этом году он состоится 18 декабря.

Приобщиться к яркому событию решили и в компании Mercedes-Benz. К Рождеству спортивное купе Mercedes-AMG GT, а также внедорожник G-Class "упаковали" в яркие ливреи, напоминающие рисунки на рождественских свитерах. На автомобилях можно найти изображения Санта-Клауса, снеговиков, имбирных пряничных медведей и, конечно же, коробок с подарками.

В Mercedes-Benz пообещали продолжить тему "уродливых рождественских авто", а следить за их появлением можно на официальной странице компании в социальной сети.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, концерн Daimler AG выпустил юбилейный 400-тысячный экземпляр внедорожника Mercedes-Benz G-Class, а также запатентовал обозначения электрических Mercedes-AMG.