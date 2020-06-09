Mercedes-Benz GLE Coupe приехал в Украину

В Украине состоялась официальная презентация нового спортивного кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

Новинка стала крупнее своего предшественника, – он вырос в длину на 39 мм и в ширину – на 7 мм, а также на 20 мм превосходит его по величине колесной базы.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

Больше размер, больше места

Интерьер нового GLE Coupe имеет много общего с другими современными моделями внедорожников Mercedes-Benz, но отличается более спортивным характером.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

За счет увеличенных размеров, новый GLE Coupe предлагает больше места для водителя и его спутников. Кроме того, багажное отделение увеличено на 70 литров и при сложенных задних сидениях вмещает 1790 л, что является самым лучшим показателем в классе.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

При этом, погрузочная высота отсека на 59 мм ниже, чем у предшественника, а при наличии пневматической подвески Airmatic заднюю часть автомобиля можно опустить еще на 50 мм. Кроме того, в автомобиле предусмотрено большое количество разнообразных отделений для мелкой поклажи суммарным объемом до 40 литров, а все дверные карманы теперь могут вмещать 1,5-литровые бутылки.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

Комфорт и безопасность

В салоне новинки появилась новая цифровая панель приборов с двумя экранами увеличенного размера, объединенных общим стеклом. Первый отвечает за оперативную информацию, а второй позволяет управлять фирменной информационно-развлекательной системой нового поколения. Современные технологии позволили улучить читабельность и качество графики, а также расширить функционал системы.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

Высокое качество материалов и отделки салона дополняют пакеты Warmth Comfort, Air-Balance и система управления функциями комфорта Energizing. Многочисленные электронные ассистенты облегчают вождение и повышают уровень безопасности и комфорта.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

Мощность и эффективность

Новинка дебютирует с мощным 6-цилиндровым дизельным двигателем в двух модификациях – 350 d 4MATIC (272 л.с., 600 Нм) и 400 d 4MATIC (330 л.с., 700 Нм). Кроме того, в гамме появился плагин-гибрид GLE 350 de 4MATIC, который способен на электротяге проехать до 100 км с максимальной скоростью до 160 км/ч. Наличие электромотора позволяет добиться смешанного расхода топлива на уровне 1,1-1,3 л/100 км.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

Бензиновые версии представлены моделями от Mercedes-AMG. Так модель GLE 53 4MATIC+ Coupe имеет в своем арсенале 435 л.с. мощности и 520 Нм крутящего момента. А топ-версия GLE 63 4MATIC+ Coupe в зависимости от модификации может развивать от 571 до 612 л.с., а крутящий момент достигает 750 или 850 Нм. В данном случае под капотом новинки располагается 4,0-литровый двигатель AMG V8 с двумя турбинами и стартер-генератор EQ Boost.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

Помогают реализовать возросший потенциал кроссовера новая система полного привода 4MATIC, перенастроенное рулевое управление, более эффективная тормозная система, а также три варианта подвески на выбор, включая пневматическую Airmatic и активную E-Active Body Control.

2021 Mercedes-Benz GLE Coupe mercedes-benz.ua

Стоимость автомобиля в Украине стартует от 1 987 786 грн. за версию Mercedes-Benz GLE Coupe 350d 4MATIC.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz презентовала купе и кабриолет E-Class

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!