Mercedes-AMG вывел на тесты новое поколение родстера SL
Подразделение Mercedes-AMG, отвечающее за производство мощных спортивных Mercedes-Benz, готовит к дебюту новое поколение культового родстера SL. Об этом сообщает пресс-служба компании.
После обширных этапов цифровой разработки, стендовых испытаний и тестов на симуляторах, новый спортивный автомобиль входит в новую фазу. Она предполагает широкомасштабные динамические испытания в собственном испытательном и технологическом центре концерна Daimler AG в Иммендингене. Кроме того, прототипы новинки уже проходят тесты на дорогах общего пользования.
Компания представила официальные иллюстрации нескольких прототипов родстеров в глубоком камуфляже. Судя по фото вида сзади, в тестах принимают участие версии с различными двигателями, о чем свидетельствуют различия в патрубках выхлопной системы.
Компания пока сохраняет в секрете технические подробности о новинке. С большой долей вероятности для родстера будут предложены два варианта силового агрегата с технологией mild-hybrid. Для версии SL53 (с овальными патрубками) будет доступен 3-литровый 6-цилиндровый рядный мотор мощностью около 430 л.с. На SL63 (с прямоугольными патрубками) ожидается 4-литровый V8 с двумя турбинами и мощностью порядка 600 л.с.
Напомним, что нынешняя шестая генерация SL (заводской индекс R231) выпускается с 2012 года. В 2016 году автомобиль пережил плановое обновление. Ожидается, что дебют седьмого поколения SL состоится в начале будущего года.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, подразделение Mercedes-AMG показало экстремальный вариант купе GT.