Mercedes-AMG вывел на тесты новое поколение родстера SL

Подразделение Mercedes-AMG, отвечающее за производство мощных спортивных Mercedes-Benz, готовит к дебюту новое поколение культового родстера SL. Об этом сообщает пресс-служба компании.

2021 Mercedes-Benz SL. Фото: media.daimler.com

После обширных этапов цифровой разработки, стендовых испытаний и тестов на симуляторах, новый спортивный автомобиль входит в новую фазу. Она предполагает широкомасштабные динамические испытания в собственном испытательном и технологическом центре концерна Daimler AG в Иммендингене. Кроме того, прототипы новинки уже проходят тесты на дорогах общего пользования.

2021 Mercedes-Benz SL. Фото: media.daimler.com

2021 Mercedes-Benz SL. Фото: media.daimler.com

2021 Mercedes-Benz SL. Фото: media.daimler.com

Компания представила официальные иллюстрации нескольких прототипов родстеров в глубоком камуфляже. Судя по фото вида сзади, в тестах принимают участие версии с различными двигателями, о чем свидетельствуют различия в патрубках выхлопной системы.

В испытаниях принимают участие две версии Mercedes-Benz SL, отличающиеся патрубками выхлопной системы. Фото: media.daimler.com

Компания пока сохраняет в секрете технические подробности о новинке. С большой долей вероятности для родстера будут предложены два варианта силового агрегата с технологией mild-hybrid. Для версии SL53 (с овальными патрубками) будет доступен 3-литровый 6-цилиндровый рядный мотор мощностью около 430 л.с. На SL63 (с прямоугольными патрубками) ожидается 4-литровый V8 с двумя турбинами и мощностью порядка 600 л.с.

2021 Mercedes-Benz SL. Фото: media.daimler.com

Напомним, что нынешняя шестая генерация SL (заводской индекс R231) выпускается с 2012 года. В 2016 году автомобиль пережил плановое обновление. Ожидается, что дебют седьмого поколения SL состоится в начале будущего года.

Прототипы Mercedes-Benz SL седьмого поколения. Фото: media.daimler.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, подразделение Mercedes-AMG показало экстремальный вариант купе GT.

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