Mercedes-AMG показал на видео свой гибридный гиперкар

В компании Mercedes-AMG решили напомнить о своем гиперкаре Project ONE, впервые представленном на автошоу во Франкфурте в 2017 году.

Видеоролик разместили на официальной странице компании в YouTube. Новинка продолжает серию ходовых испытаний на гоночном треке.

Гиперкар с гибридным силовым агрегатом проходит плановые теста на гоночном треке media.daimler.com

Короткий 43-секундный ролик демонстрирует тестовый образец в серебристо-красном камуфляже, который уже был ранее показан во время заездов с 7-кратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмильтоном за рулем.

Все 250 экземпляров новинки распроданы задолго до старта продаж media.daimler.com

"Я до сих пор твердо убежден, что совсем скоро увидем гиперкар с двигателем болида F1, – комментирует Хэмильтон. Мы стали чемпионами с этим двигателем в 2015 году, и я был вовлечен в этот проект на протяжении долгого времени. У меня появилась возможность проехать на Project One при создании ролика для новой рекламной кампании, и я горжусь тем огромным успехам, которых добилась команда Mercedes-AMG, работавшая над проектом. Это автомобиль абсолютно уникальный".

Project ONE имеет в своем арсенале гибридную силовую установку мощностью свыше 1000 л.с. media.daimler.com

Project ONE получит 1,6-литровый двигатель V6, который использовался на гоночных болидах заводской команды несколько лет и принес Хэмильтону 6 из 7 его титулов. Помимо бензинового мотора у гиперкара есть еще 4 электромтора. Один используется для привода турбины и развивает 122 л.с. А второй (163 л.с.) установлен на коленчатом валу двигателя. При торможении он работает в качестве генератора, а при разгоне помогает бензиновому мотору. Еще два электромотора по 163 л.с. каждый расположены впереди и отвечают за привод каждого из передних колес. Суммарная мощность гибридного силового агрегата достигает +1000 л.с., а максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Гиперкар, адаптированный для дорог общего пользования, Mercedes-AMG планирует представить в ближайшие несколько лет. По словам создателей, все 250 запланированных к выпуску экземпляров машины уже проданы, несмотря на ценник в $2,5 млн.

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