Mercedes-AMG GT побил рекорд Porsche Panamera Turbo на Нюрбургринге

Mercedes-AMG установил новый рекорд трассы Нюрбургринг для автомобилей премиум-класса.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+ смог побить рекорд, установленный в августе рестайлинговой версией Porsche Panamera Turbo.

На знаменитой "Северной петле" Нюрбургринга GT 63 S показал время 7:23.009 и 7:27.800 минуты, что значительно улучшает прежний рекорд, установленный Porsche (7:29.81).

Пока большинство автопроизводителей проводят только один заезд, в компании Mercedes-Benz отмечают, что до 2019 года время зачетная дистанция была 20,6 км. Однако, с прошлого года трасса стала на 232 м длиннее и теперь дистанция рекордного заезда достигает 20,832 км. Так что, с учетом показанных результатов можно оценить, насколько уверенно чувствует себя GT 63 S 4Matic+ в Нюрбургринге.

В компании отмечают, что для рекордных заездов использовался "полностью стандартный экземпляр", но укомплектованный битурбированным 4-литровым V8, который выдает "на гора" 639 л.с. и 900 Нм. Он работает в паре с 9-ступенчатой коробкой передач и адаптивной системой полного привода. На разгон до первой "сотни" автомобилю требуется всего 3,2 секунды, а максимальная скорость достигает 315 км/ч.

Помимо эффективного мотора, рекордная модель оснащена высокоскоростными шинами Michelin Pilot Sport Cup2 и специальным аэродинамическим обвесом. Обе опции предлагаются для GT 63 S 4Matic+ за дополнительную плату, но они реально помогают достичь максимальных показателей и раскрыть весь потенциал модели.

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