Mercedes-AMG G-Class 4×4² заметили на тестах на Нюрбургринге

Спортивное подразделение AMG готовит новое поколение Mercedes-AMG G-Class 4×4². Новинку заметили на испытаниях на Нюрбургринге.

Об этом сообщает портал Carscoops. Ранее компания уже предлагала покупателям "прокачанный" вездеход с портальными мостами и дополнительными аксессуарами. Пришло время создать подобную версию на базе нового поколения культового G-Class.

Mercedes-AMG G-Class 4×4² carscoops.com

Mercedes-AMG G-Class 4×4² carscoops.com

Mercedes-AMG G-Class 4×4² carscoops.com

Предсерийную версию обнаружили неутомимые фотошпионы на тестовом полигоне. Новинка получила новую подвеску с увеличенным ходом амортизаторов и пружин, силовые бамперы, дополнительную светотехнику, экспедиционный багажник на крыше, расширители колесных арок, портальные мосты с увеличенной колеей, стальной каркас для крепления "запаски" и широкие подножки по бокам.

Mercedes-AMG G-Class 4×4² carscoops.com

Mercedes-AMG G-Class 4×4² carscoops.com

Mercedes-AMG G-Class 4×4² carscoops.com

Ожидается, что новинка получит 4-литровый бензиновый V8 с двумя турбинами. Пока не ясно, будет ли это "стандартный" мотор или форсированный до 577 л.с. Подождем до официального дебюта, который намечен на начало будущего года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz показала электрический вездеход для экстремалов.