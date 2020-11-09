Mercedes-AMG G-Class 4×4² заметили на тестах на Нюрбургринге

Спортивное подразделение AMG готовит новое поколение Mercedes-AMG G-Class 4×4². Новинку заметили на испытаниях на Нюрбургринге.

Об этом сообщает портал Carscoops. Ранее компания уже предлагала покупателям "прокачанный" вездеход с портальными мостами и дополнительными аксессуарами. Пришло время создать подобную версию на базе нового поколения культового G-Class.

Предсерийную версию обнаружили неутомимые фотошпионы на тестовом полигоне. Новинка получила новую подвеску с увеличенным ходом амортизаторов и пружин, силовые бамперы, дополнительную светотехнику, экспедиционный багажник на крыше, расширители колесных арок, портальные мосты с увеличенной колеей, стальной каркас для крепления "запаски" и широкие подножки по бокам.

Ожидается, что новинка получит 4-литровый бензиновый V8 с двумя турбинами. Пока не ясно, будет ли это "стандартный" мотор или форсированный до 577 л.с. Подождем до официального дебюта, который намечен на начало будущего года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz показала электрический вездеход для экстремалов.