Mercedes 190 с мотором 6.0 V12: как выглядит и на что способен

Тюнинг Mercedes 190 бывает разным – от безвкусного и колхозного до крутого и умопомрачительного. Данная же доработка относится к последней категории.

Как выяснил OBOZREVATEL, этот Mercedes-Benz 190 (W201) 1984 года выпуска доработал "под себя" житель Нидерландов Йоган Мутер. На вид его Мерседес – практически обычный автомобиль, однако под кузовом машины скрывается нечто особенное.

Mercedes 190 c двигателем V12 engineswapdepot.com

Главной "фишкой" седана является двигатель – вместо "скучного" четыехцилиндрового мотора в нём установлен 6,0-литровый M120 V12, который был позаимствован у Mercedes W140 (600 SEL). Чтобы установить такое большое "сердце", владелец машины разработал специальные кронштейны.

Mercedes 190 c двигателем V12 engineswapdepot.com

Благодаря мотору на 12 "ковшей" компактный Мерседес стал выдавать 424 л.с. и 525 Нм. Вся тага передается через 5-ступенчатый "автомат" 722.621.

Mercedes 190 c двигателем V12 engineswapdepot.com

Также автомобиль получил новый карданный вал, дифференциал и задний подрамник от Mercedes S600. Внешне же машина отличается лишь оригинальными колесными дисками большой размерности, круглыми воздухозаборниками, установленными в фарах, а также кастомным выхлопом.

Оценить автомобиль "живьём" можно посмотрев эти видео:

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