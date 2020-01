Мелодия гаечных ключей: в сети показали удивительное видео

Все настраиваются на праздничный лад. Каждый делает это по-своему. Но креативный американец решил удивить своим талантом, отдыхая от ремонта автомобиля.

В сети OBOZREVATEL обнаружил праздничное видео, на котором один веселый американец, по всей видимости, решил отдохнуть в процессе ремонта своего снегохода (транспортное средство виднеется на заднем плане).

Интересно, что вместо кружки горячего какао мужчина предпочел музыкальную паузу. Таким образом он продемонстрировал свое умение играть на... гаечных ключах! Кроме непосредственно инструментов, ему понадобились асфальт и, несомненно, талант.

Удивительная музыка гаечных ключей скриншот из видео

Американец очень точно воспроизвел незамысловатую мелодию популярной праздничной композиции Jingle Bells. Свою же импровизацию он назвал Christmas Wrenches, что переводится как "Рождественские гаечные ключи". В точку!

Подпевайте вместе с нами!

Текст песни Jingle Bells

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Hey, jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

(по настроению повторить необходимое количество раз)

