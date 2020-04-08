Мечта аскета: продаётся 30-летний VW T3 в идеальном состоянии

Volkswagen T3 – один из самых уважаемых и любимых микроавтобусов среди автомобилистов. Однако купить такой Транспортер в хорошем состоянии сейчас непросто: многие экземпляры на сегодняшний день пребывают в плачевном состоянии в силу постоянной и тяжелой эксплуатации.

Тем не менее, сейчас в Берлине выставили на продажу идеальный Volkswagen T3. Причем это не обычный фургон, а эксклюзивный бус Сaravelle в особом исполнении Сarat – такая машина выпускалась всего два года.

Volkswagen T3 в идеальном состоянии reezocar.com

Пробег Фольксвагена, который был выпущен ещё в далеком 1989 году, составляет 5000 км. Правда, владелец не скрывает, что в 2018 году заменил мотор. Однако новое "сердце" полностью соответствует оригинальному: этот тот же 111-сильный инжекторный двигатель объемом 2,1 л (при этом на него ещё действует заводская гарантия).

Volkswagen T3 в идеальном состоянии reezocar.com

По кузову нет никаких вопросов – он был доведен до оригинального состоянии. В салоне примерно такая же картина: все родное (даже комфортные велюровые кресла с откидным столиком), замене подвергли лишь динамики акустической системы.

Volkswagen T3 в идеальном состоянии reezocar.com

Volkswagen T3 в идеальном состоянии reezocar.com

Volkswagen T3 в идеальном состоянии reezocar.com

Комплектация у Volkswagen T3 Сaravelle Сarat довольно богатая: центральный замок, электропривод зеркал, панорамный люк, колеса с легкосплавными дисками, радиоприёмник с тюнером и ABS-система.

Volkswagen T3 в идеальном состоянии reezocar.com

Volkswagen T3 в идеальном состоянии reezocar.com

Цена данного автомобиля – 34 900 евро. Недёшево, но он явно стоит этого.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что Volkswagen отправил в производство кроссовер, у которого ещё нет названия.

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