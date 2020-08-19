McLaren за $200 000 против VW Golf: результат ДТП показали на фото

McLaren за $200 000 попал в ДТП с VW Golf.

Британский суперкар McLaren 570S розового цвета устроил ДТП с VW Golf прямо в центре Лондона. При этом на конкретной дороге действует ограничение скорости 32 км/ч.

Наверняка водитель McLaren разогнался сильнее, не успел вовремя затормозить из-за плохой видимости на узкой дороге и врезался в хэтчбек Volkswagen Golf, который пересекал перекресток. Как видно на фото, розовому суперкару сильно досталось.

Передняя часть существенно повреждена: бампер, капот, фары и крылья теперь подлежат замене. Также заметны повреждения силовой структуры кузова и, возможно, передней подвески.

Суперкар McLaren 570S сильно пострадал при ударе. Фото: Twitter Simon Tuhill

При этом VW Golf, хоть его и нельзя рассмотреть на фото со всех сторон, выглядит вполне целым. Возможно, немецкий хэтчбек действительно не получил серьезных повреждений.

Стоит отметить, что McLaren 570S стоит около $200 000, а Volkswagen Golf – приблизительно в 10 раз меньше.

Судя по фото, VW Golf почти не получил повреждений. Фото: Twitter Simon Tuhill

Как рассказывал OBOZREVATEL, в Украине эвакуировали очень дорогой суперкар McLaren за нарушение правил парковки. Суперкар отправили на штрафстоянку.

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