McLaren проводит дорожные тесты гибридного суперкара

Компания McLaren готовит к запуску в серийное производство первый в своей истории гибридный суперкар.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В настоящее время McLaren Automotive приступил к финальной части проекта High-Performance Hybrid (HPH) –тестам предсерийных прототипов на дорогах общего пользования.

McLaren готовит первый в своей истории гибридный суперкар. Фото: cars.mclaren.press

Официальная премьера суперкара намечена на первую половину будущего года. Автомобиль первым "примерит" совершенно новую карбоновую несущую структуру кузова, получившую название McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA). Она специально разработана с учетом применения гибридных силовых агрегатов и использует огромный опыт компании в создании суперлегких несущих конструкций.

Новинка полностью создана в технологическом центре McLaren Composites Technology Centre в Шеффилде, а инвестиции в разработку составили порядка 50 млн фунтов.

Гибридный силовой агрегат HPH будет состоять из совершенно нового бензинового V6, а также тягового электромотора, который позволит передвигаться в том числе и на электротяге.

Прототип новинки уже проходит дорожные тесты. Фото: cars.mclaren.press

В продуктовом портфолио гибридная модель займет место между нынешними McLaren GT и 720S. А вот семейство Sports Series, представленное в 2015 году, покинет конвейер в конце нынешнего года. Последним автомобилем этой серии станет модель 620R.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британский конструктор Гордон Мюррей рассказал о своем суперкаре.