McLaren проводит дорожные тесты гибридного суперкара

Компания McLaren готовит к запуску в серийное производство первый в своей истории гибридный суперкар.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В настоящее время McLaren Automotive приступил к финальной части проекта High-Performance Hybrid (HPH) –тестам предсерийных прототипов на дорогах общего пользования.

Официальная премьера суперкара намечена на первую половину будущего года. Автомобиль первым "примерит" совершенно новую карбоновую несущую структуру кузова, получившую название McLaren Carbon Lightweight Architecture (MCLA). Она специально разработана с учетом применения гибридных силовых агрегатов и использует огромный опыт компании в создании суперлегких несущих конструкций.

Новинка полностью создана в технологическом центре McLaren Composites Technology Centre в Шеффилде, а инвестиции в разработку составили порядка 50 млн фунтов.

Гибридный силовой агрегат HPH будет состоять из совершенно нового бензинового V6, а также тягового электромотора, который позволит передвигаться в том числе и на электротяге.

В продуктовом портфолио гибридная модель займет место между нынешними McLaren GT и 720S. А вот семейство Sports Series, представленное в 2015 году, покинет конвейер в конце нынешнего года. Последним автомобилем этой серии станет модель 620R.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британский конструктор Гордон Мюррей рассказал о своем суперкаре.