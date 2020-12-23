McLaren презентовал новый суперкар Sabre

Подразделение Special Operations британского McLaren представило лимитированную серию новой модели Sabre.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка создана мастерами специально для американского рынка на базе модели Senna. По словам разработчиков, она воплощает в себе "идеи и инновации, которые не допускаются к глобальной омологации".

McLaren Sabre будет изготовлен в количестве 15 экземпляров cars.mclaren.com

Основой для новинки послужил McLaren Senna cars.mclaren.com

От родственной модели Senna новинка отличается иным, более развитым аэродинамическим обвесом, другим передним обтекателем и сплиттером. Кроме того, на капоте появились дополнительные воздухозаборники, изменены фары, а крылья получили "надкрыльники".

McLaren Sabre радикально отличается от Senna обилием дополнительных ародинамических элементов cars.mclaren.com

Не меньше изменений и в задней части машины. Здесь можно обнаружить совершенно новый диффузор, большие боковые обтекатели, кристаллическую решетку над двигателем и прочие элементы, позволяющие снизить аэродинамическое сопротивление воздуху. За новыми легкосплавными дисками скрываются мощные тормозные механизмы из карбоно-керамики.

McLaren Sabre cars.mclaren.com

McLaren Senna cars.mclaren.com

Салон украсила двухцветная алькантара и панели из углепластика, а между подголовниками расположена ниша для мелкого багажа.

Между подголовниками расположена ниша для мелкого багажа cars.mclaren.com

McLaren Sabre получил в свое распоряжение двигатель V8 с двумя турбинами. Он развивает мощность 835 л.с., а крутящий момент достигает 800 Нм. С его помощью болид способен развивать скорость 351 км/ч, что позволяет ему примерить титул "самого быстрого двухместного McLaren".

McLaren Sabre – самый быстрый двухместный McLaren cars.mclaren.com

Всего планируется изготовить 15 экземпляров модели по индивидуальным заказам. В компании скромно умалчивают о стоимости новинки, но с учетом того, что "донорскую" модель Senna оценивают в миллион долларов, за Sabre возьмут значительно больше. "Утешительным призом" для покупателей станет возможность побывать в британской дизайн-студии компании McLaren в Уокинге, а также получить запас адреналина на гоночной трассе в Калифорнии за рулем тестовой машины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания McLaren готовит первый гибридный гиперкар, а их коллеги из Hennessey Performance замахнулись на мировой рекорд скорости.