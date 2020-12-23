McLaren презентовал новый суперкар Sabre

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
1,8 т.
McLaren презентовал новый суперкар Sabre

Подразделение Special Operations британского McLaren представило лимитированную серию новой модели Sabre.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка создана мастерами специально для американского рынка на базе модели Senna. По словам разработчиков, она воплощает в себе "идеи и инновации, которые не допускаются к глобальной омологации".

McLaren Sabre будет изготовлен в количестве 15 экземпляров
Основой для новинки послужил McLaren Senna

От родственной модели Senna новинка отличается иным, более развитым аэродинамическим обвесом, другим передним обтекателем и сплиттером. Кроме того, на капоте появились дополнительные воздухозаборники, изменены фары, а крылья получили "надкрыльники".

McLaren Sabre радикально отличается от Senna обилием дополнительных ародинамических элементов

Не меньше изменений и в задней части машины. Здесь можно обнаружить совершенно новый диффузор, большие боковые обтекатели, кристаллическую решетку над двигателем и прочие элементы, позволяющие снизить аэродинамическое сопротивление воздуху. За новыми легкосплавными дисками скрываются мощные тормозные механизмы из карбоно-керамики.

McLaren Sabre
McLaren Senna

Салон украсила двухцветная алькантара и панели из углепластика, а между подголовниками расположена ниша для мелкого багажа.

Между подголовниками расположена ниша для мелкого багажа

McLaren Sabre получил в свое распоряжение двигатель V8 с двумя турбинами. Он развивает мощность 835 л.с., а крутящий момент достигает 800 Нм. С его помощью болид способен развивать скорость 351 км/ч, что позволяет ему примерить титул "самого быстрого двухместного McLaren".

McLaren Sabre – самый быстрый двухместный McLaren

Всего планируется изготовить 15 экземпляров модели по индивидуальным заказам. В компании скромно умалчивают о стоимости новинки, но с учетом того, что "донорскую" модель Senna оценивают в миллион долларов, за Sabre возьмут значительно больше. "Утешительным призом" для покупателей станет возможность побывать в британской дизайн-студии компании McLaren в Уокинге, а также получить запас адреналина на гоночной трассе в Калифорнии за рулем тестовой машины.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания McLaren готовит первый гибридный гиперкар, а их коллеги из Hennessey Performance замахнулись на мировой рекорд скорости.

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