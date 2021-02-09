McLaren 765LT получил первый тюнинг-кит

Немецкое ателье Novitec подготовило первый тюнинг-кит для McLaren 765LT. Спорткару доработали двигатель, выхлопную систему, подвески и другие фрагменты конструкции.

McLaren представил купе 765LT до ранее отмененного автосалона в Женеве. Автомобиль создан на базе 720S, но с другой аэродинамикой и внешним видом. По сравнению с прежней версией новинка стала более динамичной и обладает программой для роботизированной КП, которая переключает передачи на 15% быстрее. Об этом сообщает сайт Car.ru.

Двигатель оснащается плоским коленчатым валом, толкателями клапана, особыми поршнями и еще одним топливным насосом. Увеличенное антикрыло в спорткаре усиливает отвод воздушного потока из двигательного отсека и обеспечивает большую прижимную силу.

Сейчас же Novitec усилило автомобилю мощность агрегата V8 емкостью четыре литра. Теперь он выдает целых 855 лошадиных сил и 898 Нм. Этого удалось достичь благодаря изменению электроблока управления двигателем и замене титанового выхлопа на выпускной механизм из сплава инконель.

Обновленный McLaren 765LT набирает "сотню" за 2,5 секунды, а 200 км/ч – за 6,5 секунды. Это на 0,3 и 0,7 секунды соответственно быстрее, чем в прежней комплектации. Максимальная скорость при этом осталась 330 км/ч.

Также автомобиль получил новую спортивную выхлопную систему, покрытую золотом. За доплату можно еще получить аэродинамический капот и воздуховод на крышу. В то же время о цене доработанного спорткара не сообщается.

Доработанный McLaren 765LT Car.ru

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, тюнинг-ателье Motion R Design создало первый пакет доработок для электромобиля Ford Mustang Mach-E. В тюнинг-кит входит оригинальный бампер, расширители колесных арок, кастомные боковые кофты, специальный диффузор и заднее антикрыло.