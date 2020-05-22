Mazda представила геймерский суперкар RX-Vision GT3 Concept

К своему 100-летию компания Mazda представила концептуальный гоночный болид Mazda RX-Vision GT3 Concept.

Mazda RX-Vision GT3 Concept newsroom.mazda.com

К сожалению многочисленных поклонников марки, новинка не имеет физического воплощения, а представляет собой виртуальный автомобиль для популярной игры Gran Turismo. Игровой автомобиль создан по мотивам концепта Mazda RX-Vision, презентованного на автомобильном салоне в Токио в 2015.

Основой для новинки стал концепт Mazda RX-Vision, показанный на Токийском автошоу в 2015 году newsroom.mazda.com

Mazda RX-Vision GT3 Concept newsroom.mazda.com

В своей виртуальной GT3-версии автомобиль получил все атрибуты гоночного болида категории Gran Turismo и отличается более агрессивной внешностью.

Mazda RX-Vision GT3 Concept newsroom.mazda.com

Mazda RX-Vision GT3 Concept newsroom.mazda.com

Новинка получила дополнительные аэродинмические элементы, в том числе, массивный регулируемый задний спойлер, передний сплиттер и боковые "юбки".

Mazda RX-Vision GT3 Concept newsroom.mazda.com

Mazda RX-Vision GT3 Concept newsroom.mazda.com

В соответствии с техническими требованиями данной категории гоночных болидов, автомобиль оснащен 4-роторным двигателем семейства SKYACTIV-R и легким шасси из композитных материалов.

Mazda RX-Vision GT3 Concept newsroom.mazda.com

Атмосферный мотор имеет объем 2,6 л. Он развивает мощность 570 л.с., а крутящий момент достигает 540 Нм. Болид имеет "классическую" компоновку с двигателем впереди и ведущими задними колесами.

Mazda RX-Vision GT3 Concept newsroom.mazda.com

Чтобы занять свое место в кокпите этого уникального суперкара необходимо иметь приставку PlayStation 4, программное обеспечение Gran Turismo Sport и доступ в интернет.

Mazda RX-Vision GT3 Concept newsroom.mazda.com

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