Mazda показала перспективные моторы нового поколения

Инженеры компании Mazda работают над созданием нового семейства высокоэффективных экономичных моторов. Одним из них станет новая рядная "шестерка".

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Компания показала первые изображения новых силовых агрегатов, в том числе рядного шестицилиндрового двигателя нового поколения.

Mazda показала новую генерацию силовых агрегатов, в том числе шестицилиндровые рядные моторы newsroom.mazda.com

Он будет предложен как в бензиновых, так и в дизельном исполнении. Один из бензиновых моторов будет использовать инновационную технологию воспламенения от сжатия. Объем двигателей будет варьироваться от 3 до 3,3 литра. Под капотом они будут располагаться продольно, что позволит использовать ее с различными типами трансмиссии. Ожидается, что первой новые двигатели примерит Mazda 6 следующей генерации.

Еще одной новинкой стал 4-цилиндровый мотор Skyactiv, который будет предложен в стандартном варианте и с 48-вольтовой гибридную системой MHEV. Кроме того, компания показала силовой агрегат для подзаряжаемых гибридов PHEV на основе роторного двигателя, который будет выполнять функцию бензогенератора. Ожидается, что такой силовой агрегат будет предложен для кроссовера Mazda MX-30, которая недавно получила новую гибридную версию.

Mazda MX-30 – первый электрический кроссовер марки newsroom.mazda.com

Новая линейка двигателей японской компании появится в 2022 году.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Mazda подготовила для своих фанов лимитированную серию, посвященную 100-летию компании, отмечаемому в этом году.