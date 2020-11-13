Mazda MX-30 и Honda Jazz получили 5 "звезд" за безопасность

Европейская организация Euro NCAP провела серию краш-тестов, по результатам которых Mazda MX-30 и Honda Jazz получили максимальные 5 "звезд" за безопасность

Об этом сообщает пресс-служба организации. Городской хэтчбек Honda Jazz и компактный электрический кроссовер Mazda MX-30 с честью выдержали суровые испытания.

Новое поколение Honda Jazz, продажи которого уже стартовали в Украине, предлагается исключительно в гибридном исполнении. Это и не удивительно, с учетом современных тенденций в мировом автопроме и стремлении автопроизводителей максимально сократить вредные выбросы в атмосферу.

Honda Jazz получила высокие оценки специалистов Euro NCAP за защиту пешеходов euroncap.com

Помимо современного экологичного силового агрегата Honda Jazz получила множество систем безопасности, которые помогут водителю сохранить контроль над автомобилем в экстренных ситуациях и минимизировать риск травм при аварии.

Результаты рейтинга Honda Jazz по итогам тестов Euro NCAP euroncap.com

Так, например, Jazz получил систему автономного экстренного торможения, а также инновационную подушку безопасности, расположенную между передними креслами, для защиты водителя и переднего пассажира при боковых ударах. Не удивительно, что автомобиль получил максимальные 5 "звезд" за безопасность.

Mazda пополнила растущий список производителей электромобилей благодаря появлению первого серийного электрического кроссовера MX-30. Естественно, что MX-30 получился тяжелее родственного СХ-30 с традиционным ДВС, но это совершенно не помешало ему показать лучший в этом году результат (91%) за безопасность водителя и пассажиров благодаря энергопоглащающей структуре передней части кузова и дополнительным усилителям в боковинах.

Mazda MX-30 показала очень хорошие результаты за защиту водителя и пассажиров – 91% euroncap.com

Однако, к MX-30 есть вопросы касательно защиты пешеходов (68%), в частности распознаванию их в сложных дорожных условиях городского трафика.

Результаты рейтинга Mazda MX-30 по итогам тестов Euro NCAP euroncap.com

"Можно поздравить Honda и Mazda за их стремление делать безопасные автомобили и честно завоеванные пять звезд рейтинга. Результаты испытаний продемонстрировали, что новые протоколы тестов Euro NCAP 2020 года оказывают ощутимое влияние на оборудование для обеспечения безопасности и прочности конструкции автомобилей в Европе, включая новейшие электрокары и гибриды", – комментирует генеральный секретарь Euro NCAP Михель ван Ратинген.

Ранее в этом году Euro NCAP провела тесты Toyota Yaris и электромобиля VW ID.3. Оба автомобиля получили максимальную оценку – 5 "звезд" за безопасность.

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