Mazda CX-3 получила новый мотор и стала экономичнее

Сергей Иванов Новости 18:35, 8.07.2020 Обновлено: 19:13, 8.07.2020

Компания Mazda обновила самый компактный кроссовер – Mazda CX-3.

Дебютировавший в 2015 году кроссовер СХ-3 успел завоевать немало поклонников по всему миру благодаря яркому дизайну и своим потребительским качествам. В августе нынешнего года в официальной дилерской сети компании в Европе стартуют продажи обновленной версии.

От предшественник новинка отличается модернизированным двигателем. Речь идет о 2-литровом бензиновом моторе семейства Skyactiv-G. В европейской спецификации он развивает мощность 121 л.с. (89 кВт). Благодаря системе деактивации пары цилиндров, потребление топлива и количество вредных выбросов удалось снизить на 14%. В результате в комбинированном цикле новый мотор с механической трансмиссией расходует 6,2 л/100 км.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Mazda 3 оснастили турбомотором и полным приводом.

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