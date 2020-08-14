Mazda анонсировала лимитированную серию Carbon Edition

Компания Mazda предложит покупателям новые версии своих популярных моделей Mazda6, CX-5 и CX-9. Об этом сообщает портал Carscoops.

Трендом нынешнего года стал выпуск blackout-версий, отличающихся темной тонировкой и черными декоративными элементами. Мы уже рассказывали о Lexus LX Inspiration Series и Hyundai Kona Night Edition. Теперь на "темную сторону" решила перейти компания Mazda, но с присущим ей индивидуальным подходом.

2021 Mazda CX-5 и CX-9 в исполнении Carbon Edition. Фото: mazda.com

Исполнение Carbon Edition будет предложено для Mazda6, CX-5 и CX-9 2021 модельного года. Все новинки будет отличать особый оттенок серого – Polymetal Gray с черными акцентами. В частности, автомобили получат черные глянцевые корпусы зеркал, а также черные легкосплавные диски.

2021 Mazda6 и CX-5 в исполнении Carbon Edition. Фото: mazda.com

Для оформления интерьера будут использованы черная и красная кожа. В частности, сиденья будут обшиты красной кожей с красной прошивкой и черной декоративной строчкой по центру. Кроме того, версия Carbon Edition будет отличаться богатой комплектацией, в которую войдут аудиосистема Bose и мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. За безопасность будут отвечать многочисленные электронные помощники комплекса i-Activsense, в том числе адаптивный круиз-контроль с функцией stop & go, система мониторинга слепых зон с функцией помощи при движении задним ходом.

Сиденья будут обшиты красной кожей с красной прошивкой и черной декоративной строчкой по центру. Фото: mazda.com

Mazda6 и CX-5 в исполнении Carbon Edition получат в свое распоряжение 2,5-литровый мотор, который будет доступен как в атмосферном исполнении (190 л.с.), так и с турбонаддувом (253 л.с.). А флагманский CX-9 будет комплектоваться исключительно турбированным мотором. Более подробная информация станет известна ближе к началу продаж.

2021 Mazda CX-9 в исполнении Carbon Edition. Фото: mazda.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mazda подготовила гибридную версию кроссовера МХ-30.