Mazda 3 получила турбомотор и полный привод

За несколько дней до мировой премьеры новой версии Mazda 3 президент мексиканского подразделения компании Мигуэль Барбейто раскрыл все секреты модели.

2021 Mazda 3 Turbo AWD и Мигуэль Барбейто. Фото: mazda.mx

Новая топ-версия получила в свое распоряжение полноприводную трансмиссию и четырехцилиндровый турбомотор Skyactiv-G 2.5T. Двигатель развивает мощность 230 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатым "автоматом".

Внешне узнать топ-версию можно по черной глянцевой облицовке радиатора, черным корпусам зеркал и новым 18-дюймовым дискам с 10-ю спицами.

2021 Mazda 3 Turbo AWD. Фото: mazda.mx

2021 Mazda 3 Turbo AWD. Фото: mazda.mx

В Мексике новинку предлагают в двух комплектациях – Grand Touring и Signature стоимостью $22 и $24 тысячи. Позже ожидается полноприводная версия с турбомотором и с кузовом седан. Полные технические характеристики станут известный 8 июля.

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