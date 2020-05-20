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20 мая • обновлено в 19:42
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Маски от коронавируса можно дезинфицировать в машине

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Известно, что новый коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к COVID-19, уязвим под воздействием высоких температур. Но ученые прояснили ситуацию и рассказали, в чем поможет автомобиль.

Вирус не выживает на поверхностях под воздействием температур и коротковолновым излучением солнца. К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджии в ходе своего нового исследования. Они также уточнили, что благодаря этому можно легко продезинфицировать собственный автомобиль и назвали высокие температуры ключевым инструментом для уничтожения вируса на поверхностях.

Машина за несколько часов на парковке под солнцем сильно нагревается. По этой причине исследователи напомнили о том, что в салоне авто ни в коем случае нельзя оставлять детей и животных, которые в случае опасности не смогут себе помочь и рискуют погибнуть.

Коронавирус не выдерживает высоких температур

Коронавирус не выдерживает высоких температур

Например, при внешней температуре воздуха в 21 градус по Цельсию внутренняя температура автомобиля под солнечным светом поднимается до 45 градусов. При уличных 27 градусах салон нагревается до 50. Именно поэтому автомобиль можно быстро и эффективно избавить от вируса.

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При температуре в 22 градуса коронавирус на поверхности стали и пластика погибнет приблизительно спустя сутки. При 55 градусах время гибели 99,99% бактерий вируса сокращается до 20 минут, при 65 – до 5 минут. Это условия, которых внутри автомобиля можно достичь в любой теплый летний день.

Поэтому исследователи указали, что в таком случае в собственной машине можно дезинфицировать различные предметы и защитные маски. Можно оставить их в салоне автомобиля и отправиться за покупками, не забыв надеть другую маску.

Защитные маски можно продезинфицировать в своем автомобиле

Защитные маски можно продезинфицировать в своем автомобиле

OBOZREVATEL ранее рассказывал о том, что автопроизводители принимают активное участие в производстве защитных средств от вируса.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
инфекция вирус авто
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