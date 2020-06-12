Илон Маск: самая необычная Tesla готова к производству

Компания Tesla готовится к запуску в серию электрического грузовика Semi, прототип которого был представлен еще в 2017 году. Глава фирмы Илон Маск разослал своим сотрудникам письмо, в котором заявил, что новинку уже пора отправлять на конвейер, поскольку она готова к производству.

Согласно электронному письму, производство аккумуляторов и силовых установок для этого автомобиля будет налажено на заводе компании в Неваде, а вот другие комплектующие будут производиться на других предприятиях. При этом полную сборку модели будут осуществлять на новом заводе, который еще предстоит построить.

Tesla Semi teslarati.com

Точную дату запуска модели СЕО Теслы не назвал, но ранее в этому году компания объявила, что Semi появится в 2021 году (хотя изначально она планировалась на 2019 год). Очевидно, эти сроки сохраняются.

Tesla Semi teslarati.com

Отметим, что Tesla Semi должен стать самым необычным электромобилем Тесла и грузовиком в мире. Тягач сможет ускоряться до "сотни" за 5 сек и буксировать прицеп весом 36 тонн, На выбор предложат две версии – с запасом хода 480 и 800 км. Стоить автомобиль будет в районе 150-200 тыс. долларов.

Tesla Semi teslarati.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что блогер попытался выяснить, можно ли зарядить электромобиль Tesla на ходу при помощи прицепа-генератора, питающегося солнечной энергией.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!