В Украине подскочили цены на машины: сколько стоят самые популярные модели

Не секрет, что цены в Украине растут на все товары. Активнее всего на это реагируют новые автомобили, стоимость которых исчисляется сотнями тысяч гривен.

AutoOboz выяснил, как стране подорожали популярные машины с наступлением 2021 года. Удивительно, что некоторые модели на этом фоне остались с прежними ценниками, а отдельные представители рынка даже немного подешевели.

Renault

Самый дешевый автомобиль Renault купить в Украине можно за 304 300 грн. Это маленький хэтчбек Sandero, который несколько месяцев назад стоил 272 900 грн. Машина подорожала на 31 400 гривен или почти 12%.

Цена Sandero заметно выросла Renault

Одно из наиболее популярных авто наряду с Sandero в Украине в 2020 году – бюджетный седан Renault Logan. Раньше стоил 294 900 грн, теперь – 326 400 грн. Плюс 31 500 или 11%. В сегменте кроссоверов французский бренд на нашем рынке в 2021-м ведет себя более агрессивно – многие модели подешевели! Например, Sandero Stepway "сбросил" 3100 грн (около 1%) и его стоимость теперь 358 800 грн, Renault Arkana – 9300 грн или 2% (теперь стоит 458 600 грн).

Бюджетный кроссовер Renault Duster подорожал Renault

В то же время популярнейший внедорожник Renault Duster подорожал на 11 000 грн или 3% и теперь оценивается в 393 900 грн за базовую комплектацию.

Ravon

Автомобили из Узбекистана подорожали незначительно. Если конкретно – цену подкорректировали только для одной модели: седана R4, который теперь стоит 281 700 грн (+7900 грн или 3%).

Ravon R4 – единственная модель бренда, цена которой изменилась Ravon

Седан Nexia R3 как и прежде стоит 276 300 грн, а городской хэтчбек Ravon R2 – 274 200 грн. Отличное предложение за машину с автоматической коробкой передач.

Chery

Дешевый городской кроссовер из Китая Chery Tiggo 2 оценили в 319 884 грн. Модель за несколько месяцев подорожала на 11 196 грн или около 4%. Более крупный Tiggo 3, наоборот, подешевел – на 3484 грн или 1%, до 376 004 грн.

Ценовая политика Chery зависит от конкретной модели Chery

Kia

Абсолютный бестселлер корейской компании в Украине – кроссовер Kia Sportage. Во многом модель обязана успехом интересному ценовому позиционированию. Если раньше автомобиль стоил 552 000, то теперь – от 539 010 гривен. Таким образом, за несколько месяцев модель подешевела на 12 990 грн или чуть более 2%.

Цена Kia Sportage снизилась Kia

Skoda

Любимая многими Skoda Octavia в новом поколении вышла на украинский рынок не так давно, но уже успела чуть подорожать. До 579 267 грн (+947 грн или 0,2%). Рост цены совершенно незначительный.

Skoda Octavia подорожала незначительно Skoda

Toyota

Один из непоколебимых лидеров нашего рынка новых авто – знаменитый внедорожник Toyota RAV4. Кажется, украинцы готовы покупать эту модель практически за любые деньги. Особенно с учетом того, что машина даже немного подешевела. Сейчас за RAV4 просят 704 871 грн. Таким образом, "скидка" составила 2601 грн или 0,4%.

Кроссовер Toyota RAV4 немного подешевел Toyota

Напомним, недавно OBOZREVATEL сообщал о наиболее долгожданных кроссоверах, которые придут на украинский рынок в 2021 году. Некоторые из них уже поступили в продажу.