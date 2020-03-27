Машинист оставил поезд на переезде и пошёл за кофе. Видео

Забавный случай произошёл на одном из ж/д переездов в Румынии. Машинист поезда остановил подвижной состав прямо на переезде без вменяемой на то причины – лишь потому, что им резко захотелось кофе.

Соответствующий инцидент был запечатлен на видео одним из автомобилистов.

Машинист ушёл за кофе Скриншот видео

Судя по ролику, локомотивную бригаду не смутил тот факт, что своим поступком они могут спровоцировать пробку на автомобильной дороге, что в итоге и произошло. Пока один машинист оставался на "дежурстве", его напарник направился в магазин за бодрящем напитком. Через какое-то время "гонец" вернулся, и машинисты как ни в чём не бывало продолжили движение.

Некоторые пользователей с шуткой отнеслись к увиденному, мол, машинист остановился просто для того, чтобы узнать дорогу. Однако нашлись и те, кого возмутил поступок: "Это возможно только у нас в Румынии. У нас худшая транспортная инфраструктура в Европе", – отметил другой юзер, отметив, что поезда в Румынии довольно часто ходят с нарушением графика.

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