Maserati презентовала совершенно новый спорткар MC20

Итальянский производитель спорткаров, компания Maserati, удивила мир совершенно новым среднемоторным спорткаром МС20.

Об этом сообщает пресс-служба итальянского бренда. По словам создателей, новинка открывает новую главу в истории марки. В 70-е годы в портфолио Maserati были подобные модели – Bora и Merak, а в середине "нулевых" компания изготовила лимитированную серию из 62 эксклюзивных суперкаров Maserati MC12 на базе купе Ferrari Enzo. Но львиная доля выпускаемой продукции до недавнего времени имела классическую компоновку.

Maserati Corse 2020, то есть "гоночный Maserati 2020 года", представляет собой компактное двухместное купе с габаритными размерами 4669/1965/1221 мм. Колесная базе достигает 2700 мм. Интересной особенностью новинки стали необычные двери-"бабочки".

Кузовные панели выполнены из углепластика, что позволило снизить вес машины до 1500 кг. Для отделки двухместного салона использована кожа и замша, а приборную панель украшает два 10-дюймовых дисплея.

Автомобиль получил классическую двухрычажную подвеску спереди и сзади. Передние тормоза Brembo – с 6-поршневыми механизмами, фиксированными скобами и дисками диаметром 380 мм. Задние – 4-поршневые диаметром 350 мм.

Двигатель Nettuno был разработан собственными мотористами компании. Бензиновый 3-литровый V6 имеет 90-градусный развал блоков цилиндров. Среди других особенностей – два турбокомпрессора, комбинированный впрыск топлива, система смазки с сухим картером и две свечи на каждый цилиндр. Он развивает мощность 630 л.с. при 7500 об/мин, а максимальный крутящий момент 730 Нм доступен в диапазоне 3000-5500 об/мин.

Всю эту мощь к задним ведущим колесам передается посредством 8-ступенчатой роботизированной КП с двумя сцеплениями. За доплату предлагается электронноуправляемая блокировка дифференциала. На разгон до первой "сотни" новинке требуется 2,9 с, а максимальная скорость превышает 325 км/ч.

Старт продаж запланирован на конец года, а ориентировочная стоимость – 210 тысяч евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, у Maserati появился первый гибридный спорткар

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