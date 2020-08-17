Первый центральномоторный суперкар Maserati MC20 заметили на тестах в глубоком камуфляже, сообщает портал Carscoops.

Итальянская компания Maserati не часто балует своих фанов новинками. Однако, уже 9 сентября ожидается дебют новой модели МС20, прототип которой замечен на тестах. Автомобиль проходит дорожные испытания неподалеку от завода компании в Модене.

Maserati готовит новый суперкар МС20. Фото: carscoops.com

Несмотря на глубокий камуфляж можно рассмотреть характерную для автомобилей марки облицовку радиатора, вертикальные фары головного света, напоминающие Ferrari F430, мускулистую форму кормы с двумя массивными воздухозаборниками, горизонтальные задние фонари и два выхлопные трубы по центру заднего диффузора.

Maserati готовит новый суперкар МС20. Фото: carscoops.com

По инсайдерской информации, автомобиль приводится в движение совершенно новым 3-литровым мотором V6 с двумя турбинами, получивший название "Nettuno". Он имеет 90-градусный развал блоков цилиндров, систему смазки с "сухим" картероми и заимствованную из мира гонок F1 форкамерное зажигание с двумя свечами.

Maserati готовит новый суперкар МС20. Фото: carscoops.com

По предварительным данным мощность мотора достигает 630 л.с. при 7500 об/мин, а крутящий момент достигает 730 Нм при 3000 об/мин. В паре с мощным двигателем работает 8-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Maserati готовит новый суперкар МС20. Фото: carscoops.com

MC20 станет первой моделью марки, которая получит мотор "Nettuno", но позже он будет использоваться и на других моделях компании. Помимо версии с ДВС ожидается, что Maserati MC20 получит гибридную и полностью электрическую версии.

Maserati готовит новый суперкар МС20. Фото: carscoops.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Maserati представила первый гибридный спорткар.